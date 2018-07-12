Экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали посадку на палубу движущегося корабля

Морские летчики закрепили навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентировании и точности приземления.

На Камчатке в акватории Авачинской бухты лётчики вертолётной эскадрильи морской авиации Тихоокеанского флота в ходе плановой тренировки отработали влет и посадку на палубу спасательного судна (СС) «Алагез».

Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС смешанного авиаполка морской авиации ТОФ на практике совершенствовали элементы посадки на палубу движущегося корабля. Морские летчики закрепили навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентировании и точности приземления.

Также экипажи вертолётов отработали взаимодействие с группой управления полётами на СС «Алагез».

К тренировке привлекалось три палубных вертолёта, которые выполнили порядка 15 взлетов и посадок на «Алагез». Также проведены дозаправки вертолётов топливом от судна-носителя.