Беспилотники заступят на охрану стратегических ракетных комплексов 

Летательные аппараты оснастят оборудованием, способным обнаруживать переговоры противника, дистанционные разведдатчики и мины с радиовзрывателями.
Первые беспилотные летательные аппараты начали поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения, сообщает Минобороны РФ.
Дронами оснастят отдельные батальоны охраны и разведки рода войск. Предполагается, что они будут обеспечивать охрану стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».
Для этого используются традиционные беспилотники «Орлан», «Элерон» и «Гранат», прошедшие специальную модернизацию в интересах ракетчиков. Они усилены аппаратурой радиотехнической разведки, способной обнаруживать радиопереговоры противника, дистанционные разведывательные датчики и мины с радиовзрывателями.
Качество, боевые возможности и тактика применения беспилотных летательных аппаратов в России сегодня активно совершенствуются. Сегодня в российских Вооруженных силах насчитывается уже более 2 тысяч беспилотников.