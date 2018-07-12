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Беспилотники заступят на охрану стратегических ракетных комплексов
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Беспилотники заступят на охрану стратегических ракетных комплексов 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Летательные аппараты оснастят оборудованием, способным обнаруживать переговоры противника, дистанционные разведдатчики и мины с радиовзрывателями.
Первые беспилотные летательные аппараты начали поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения, сообщает Минобороны РФ.
Дронами оснастят отдельные батальоны охраны и разведки рода войск. Предполагается, что они будут обеспечивать охрану стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».
Для этого используются традиционные беспилотники «Орлан», «Элерон» и «Гранат», прошедшие специальную модернизацию в интересах ракетчиков. Они усилены аппаратурой радиотехнической разведки, способной обнаруживать радиопереговоры противника, дистанционные разведывательные датчики и мины с радиовзрывателями.
Качество, боевые возможности и тактика применения беспилотных летательных аппаратов в России сегодня активно совершенствуются. Сегодня в российских Вооруженных силах насчитывается уже более 2 тысяч беспилотников.
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