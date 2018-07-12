Беспилотники заступят на охрану стратегических ракетных комплексов

Летательные аппараты оснастят оборудованием, способным обнаруживать переговоры противника, дистанционные разведдатчики и мины с радиовзрывателями.

Дронами оснастят отдельные батальоны охраны и разведки рода войск. Предполагается, что они будут обеспечивать охрану стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».

Для этого используются традиционные беспилотники «Орлан», «Элерон» и «Гранат», прошедшие специальную модернизацию в интересах ракетчиков. Они усилены аппаратурой радиотехнической разведки, способной обнаруживать радиопереговоры противника, дистанционные разведывательные датчики и мины с радиовзрывателями.