Вторая мировая война на Тихом океане: главное

Война за господство в Тихом океане 1941 — 1945 гг для Японии Соединённых Штатов Америки стала основной ареной военных действий во время Второй Мировой войны.

Предпосылки войны

Францией, В 1920-30-ее гг в Тихоокеанском регионе нарастали геополитические и экономические противоречия между набирающей силы Японией и ведущими западными державами — США, Великобританией Нидерландами , имевшими там свои колонии и военно-морские базы (США контролировали Филиппины , Франция владела Индокитаем, Великобритания — Бирмой и Малайей, Нидерланды — Индонезией ). Государства, контролирующие этот регион, имели доступ к огромным природным ресурсам и рынкам сбыта. Япония чувствовала себя обделённой: её товары вытеснялись с азиатских рынков, а международные договоры накладывали серьёзные ограничения на развитие японского флота. В стране росли националистические настроения, а экономика переводилась на мобилизационные рельсы. Открыто провозглашался курс на установление «нового порядка в Восточной Азии» и создания «великой восточноазиатской сферы совместного процветания». [С-BLOCK]

Ещё до начала Второй Мировой войны Япония обратила свои усилия на Китай . В 1932 году в оккупированной Маньчжурии было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. А в 1937 году в результате Второй Японо-Китайской войны были захвачены северная и центральные части Китая. Надвигающаяся война в Европе сковывала силы западных государств, ограничившихся словесным осуждением этих действий и разрывом некоторых экономических связей.

С началом Второй Мировой войны Япония заявила о политике «неучастия в конфликте», но уже в 1940 году, после ошеломляющих успехов немецкий войск в Европе, заключила с Германией Италией «Тройственный пакт». А в 1941 году был подписан договор о ненападении с СССР. Таким образом, стало очевидным, что японская экспансия планируется не на запад, в сторону Советского Союза и Монголии , а на юг — Юго-Восточную Азию и тихоокеанские острова. [С-BLOCK]

В 1941 году правительство США распространило закон о ленд-лизе на противостоящее Японии китайское правительство Чан Кайши и начало поставки вооружений. Кроме того, были арестованы японские банковские активы и усилены экономические санкции. Тем не менее, почти весь 1941 год шли американо-японские консультации, и даже планировалась встреча Президента США Франклина Рузвельта с японским премьер-министром Коноэ, а позже — со сменившим его генералом Тодзио. Западные страны до последнего недооценивали мощь японской армии, и многие политики просто не верили в возможность войны.

Успехи Японии в начале войны (конец 1941 — середина 1942 гг)

Япония испытывала серьёзную нехватку ресурсов, в первую очередь, запасов нефти и металла; её правительство понимало, что успеха в готовящейся войне можно достичь, только если действовать быстро и решительно, не затягивая военную кампанию. Летом 1941 года Япония навязала коллаборационистскому французскому правительству Виши договор «О совместной обороне Индокитая» и заняла эти территории без боя.

26 ноября японский флот под командованием адмирала Ямамото вышел в море, и 7 декабря 1941 года атаковал крупнейшую американскую военно-морскую базу «Пёрл-Харбор на Гавайских островах. Нападение было внезапным, и противник почти не смог оказать сопротивления. В результате было выведено из строя порядка 80% американских кораблей (в том числе, все имеющиеся линкоры) и уничтожено около 300 самолётов. Последствия могли бы оказаться ещё более катастрофическими для США, если бы в момент нападения их авианосцы не оказались бы в море и, благодаря этому, не уцелели. Несколько дней спустя японцы смогли потопить и два крупнейших британских военных корабля, и на некоторое время обеспечили себе господство над тихоокеанскими морскими коммуникациями. [С-BLOCK]

Параллельно с нападением на Пёрл-Харбор, японский десант высадился в Гонконге и на Филиппинах, а сухопутные войска повели наступление на Малаккском полуострове. В то же время Сиам ( Таиланд ) под угрозой оккупации пошёл на военный союз с Японией. [С-BLOCK]

Новой Зеландии. До конца 1941 года были захвачены британский Гонконг и американская военная база на острове Гуам . В начале 1942 года части генерала Ямаситы, совершив внезапный марш-бросок через малайские джунгли, завладели Малаккским полуостровом и штурмом взяли британский Сингапур , захватив в плен около 80000 человек. На Филиппинах в плен попало порядка 70000 американцев, а командующий американскими войсками генерал Макартур вынужден был, оставив подчинённых, эвакуироваться по воздуху. В начале того же года была практически полностью захвачена богатая ресурсами Индонезия (которая находилась под контролем голландского правительства в изгнании) и британская Бирма. Японские войска вышли к границам Индии . Начались бои в Новой Гвинее . Япония нацелилась на завоевании Австралии

Поначалу население западных колоний встречало японскую армию как освободителей и оказывало ей посильную помощь. Особенно мощной была поддержка в Индонезии, координируемая будущим президентом Сукарно. Но зверства японских военных и администрации вскоре побудили население завоёванных территорий начать партизанские действия против новых хозяев.

Сражения в середине войны и коренной перелом (середина 1942 — 1943 гг)

Весной 1942 года американская разведка сумела подобрать ключ к японским военным кодам, в результате чего союзники были хорошо осведомлены о будущих планах противника. Особенно большую роль это сыграло во время крупнейшего морского сражения в истории — битве у атолла Мидуэй. Японское командование рассчитывало провести отвлекающий удар на севере, в районе Алеутских островов, в то время, как основные силы захватят атолл Мидуэй, который станет плацдармом для захвата Гавайев. Когда в начале битвы 4 июня 1942 г. японские самолёты поднялись с палуб авианосцев, американские бомбардировщики, в соответствии с планом, разработанным новым командующим тихоокеанским флотом США адмиралом Нимицем, разбомбили авианосцы. В результате, самолётам, уцелевшим в бою, просто некуда было приземлиться — было уничтожено больше трёхсот боевых машин, погибли лучшие японские лётчики. Морское сражение продолжалось ещё два дня. После его окончания с японским превосходством на море и воздухе было покончено. [С-BLOCK]

Ранее, 7-8 мая, произошла другая крупная военно-морская битва в Коралловом море. Целью наступающих японцев был Порт-Морсби в Новой Гвинее, который должен быть стать плацдармом для высадки десанта в Австралии. Формально японский флот одержал победу, но силы наступающих были настолько истощены, что от атаки на Порт-Морсби пришлось отказаться.

Для дальнейшего наступления на Австралию и её бомбардировок японцам было необходимо контролировать остров Гуадалканал в архипелаге Соломоновых островов. Бои за него продолжались с мая 1942 г по февраль 1943 г и стоили огромных потерь обоим сторонам, но, в конце концов, контроль над ним перешёл к союзникам.

Большое значение для хода войны имела и гибель лучшего японского военачальника адмирала Ямамото. 18 апреля 1943 года американцы провели спецоперацию, в результате которой самолёт с Ямамото на борту был сбит.

Чем дольше шла война, тем сильнее начинало сказываться экономическое превосходство американцев. К середине 1943 года они наладили ежемесячное производство авианосцев, и троекратно превосходили Японию по выпуску самолётов. Были созданы все предпосылки для решающего наступления.

Наступление союзников и разгром Японии (1944 — 1945 гг)

С конца 1943 года американцы и их союзники последовательно выдавливали японские войска с тихоокеанских островов и архипелагов, используя тактику быстрых перемещений от одного острова к другому, прозванную „скачок лягушки“. Самое крупное сражения этого периода войны произошло летом 1944 года у Марианских островов — контроль над ними открыл американским войскам морскую дорогу на Японию.

Крупнейшее сухопутное сражение, в результате которого американцы под командованием генерала Макартура восстановили контроль над Филиппинами, состоялось осенью того же года. В результате этих сражений японцы потеряли большое количество кораблей и самолётов, не говоря уже о многочисленных человеческих жертвах. [С-BLOCK]

Важнейшее стратегическое значение имел небольшой остров Иводзима. После его захвата союзники получили возможность совершать массированные налёты на основную территорию Японии. Самым страшным оказался налёт на Токио в марте 1945 года, в результате которого японская столица была почти полностью разрушена, а потери среди населения, по некоторым оценкам, превысили прямые потери от атомных бомбардировок — погибло около 200000 мирных жителей.

В апреле 1945 года американцы высадились на японский остров Окинава, но захватить его смогли только три месяца спустя, ценой огромных потерь. Многие корабли были потоплены или серьёзно повреждены после атак лётчиков-смертников — камикадзе. Стратеги из американского генштаба, оценивая силу сопротивления японцев и их ресурсы, планировали военные операции не только на следующий, но и на 1947 год. Но всё закончилось гораздо быстрее из-за появления атомного оружия. [С-BLOCK]

6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а три дня спустя — на Нагасаки. Погибли сотни тысяч японцев, в основном, мирных жителей. Потери были сопоставимы с ущербом от предыдущих бомбардировок, но применение противником принципиально нового оружия нанесло и огромный психологический удар. К тому же 8 августа в войну против Японии вступил Советский Союз, а ресурсов для войны на два фронта у страны не оставалось. [С-BLOCK]

10 августа 1945 года японское правительство приняло принципиальное решение о капитуляции, которое было озвучено императором Хирохито 14 августа. 2 сентября акт о безоговорочной капитуляции был подписан на борту американского линкора „Миссури“. Война на Тихом океане, а, вместе с ней, и Вторая Мировая, завершились.