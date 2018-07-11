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Первая тренировка Главного военно-морского парада прошла в Финском заливе
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Первая тренировка Главного военно-морского парада прошла в Финском заливе 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Моряки отработали сценарий прохождения по Неве в День Военно-морского флота 29 июля.
Первую тренировку провели сегодня в Финском заливе экипажи кораблей-участников Главного военно-морского парада 29 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Отрабатывался порядок прохождения по участку реки Невы. Особое внимание было обращено на работу специалистов штурманских боевых частей кораблей, командиров электромеханических и радиотехнических боевых частей», — говорится в сообщении.
Моряки тренировались держать строй кораблей и катеров, заданную скорость хода, точность курса.
Всего в мероприятии участвовали около 20 ракетных и минно-тральных кораблей, а также патрульные, артиллерийские, противодиверсионные и десантные катера. Руководил тренировкой командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.
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