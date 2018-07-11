Студенты военной кафедры Саратовского университета приняли присягу во время учебных сборов в ЦВО 

К церемонии были допущены студенты, успешно сдавшие зачеты по общевойсковой подготовке.
Студенты военной кафедры Саратовского государственного технического университета имени Гагарина приняли присягу во время учебных сборов в Центральном военном округе.
К принятию присяги были допущены студенты, успешно сдавшие зачеты по общевойсковой подготовке. Сначала курсанты проходили интенсивные занятия по строевой подготовке, общевоинскому уставу, огневой подготовке из стрелкового оружия.
Большинство курсантов справились с программой на «отлично».