Ещё
Студенты военной кафедры Саратовского университета приняли присягу во время учебных сборов в ЦВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты военной кафедры Саратовского университета приняли присягу во время учебных сборов в ЦВО 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
К церемонии были допущены студенты, успешно сдавшие зачеты по общевойсковой подготовке.
Студенты военной кафедры Саратовского государственного технического университета имени Гагарина приняли присягу во время учебных сборов в Центральном военном округе.
К принятию присяги были допущены студенты, успешно сдавшие зачеты по общевойсковой подготовке. Сначала курсанты проходили интенсивные занятия по строевой подготовке, общевоинскому уставу, огневой подготовке из стрелкового оружия.
Большинство курсантов справились с программой на «отлично».
ТК «Звезда»: последние новости
«Летающий радар» А-50 и комплексы Су-34 прикроют высадку десанта на учениях в Рязани Фрегат и три подлодки строят российские корабелы для иностранных заказчиков Экспедиция Северного флота посетит места ядерных испытаний на Новой Земле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками249
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала35
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение