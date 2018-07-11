НАТО потребовало от России вывести войска с Украины

Молдавии и Государства — члены НАТО призвали Россию вывести войска с территории Украины Грузии . Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Альянса.

«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ», — говорится в тексте заявления.

Южной Осетии. В частности, Россию призвали «прекратить поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отказаться от признания Абхазии

Кроме того, в коммюнике отмечается важность Нормандского формата и формата Трехсторонней контактной группы для урегулирования конфликта на востоке Украины.