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НАТО потребовало от России вывести войска с Украины
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НАТО потребовало от России вывести войска с Украины 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: РИА Новости
Государства — члены НАТО призвали Россию вывести войска с территории Украины, Молдавии и Грузии. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Альянса.
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ», — говорится в тексте заявления.
В частности, Россию призвали «прекратить поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, в коммюнике отмечается важность Нормандского формата и формата Трехсторонней контактной группы для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья.
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