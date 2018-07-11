Ещё
НАТО призвало Россию вывести войска из Приднестровья и Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО призвало Россию вывести войска из Приднестровья и Украины 

Говорит Москва 23 часа назад
«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ. В соответствии со своими международными обязательствами мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила во всех трёх странах без их согласия», — цитирует документ РИА Новости.
В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация сохранит и расширит присутствие в Черноморском регионе. По его словам, этому поспособствует одобренная саммитом инициатива по обеспечению готовности сил «4 по 30». Она предусматривает «формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 кораблей, готовых к развёртыванию за 30 дней или быстрее.
Говорит Москва: последние новости
Интервью с писателем Захаром Прилепиным от 10 июля 2018 г. Британия решила усилить атлантический флот для противостояния российской угрозе Максима Шевченко исключили из президентского совета по межнациональным отношениям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС90
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом183
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии147
Путин нашел для Мутко новую работу66
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения27
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение