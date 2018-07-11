НАТО призвало Россию вывести войска из Приднестровья и Украины 

«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ. В соответствии со своими международными обязательствами мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила во всех трёх странах без их согласия», — цитирует документ РИА Новости.
В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация сохранит и расширит присутствие в Черноморском регионе. По его словам, этому поспособствует одобренная саммитом инициатива по обеспечению готовности сил «4 по 30». Она предусматривает «формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 кораблей, готовых к развёртыванию за 30 дней или быстрее.