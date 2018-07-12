Ещё
Под Рязанью произошла самая массовая в истории России высадка десанта
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Под Рязанью произошла самая массовая в истории России высадка десанта
АиФ Рязань
4 часа назад
Комментарии
Фото:
АиФ Рязань
12 июля
Николай Любимов
посетил второй этап показных тактических учений 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые проходят в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба облправительства.
Читать ещё •••
АиФ Рязань: последние новости
Назначены слушания по проекту планировки территории центра Рязани
Двое рязанцев на спор изнасиловали в Спасском районе девушку
Самое массовое десантирование техники и бойцов пройдет под Рязанью
Комментарии
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент
130
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
330
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
100
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
171
Умер Виктор Фетисов
3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет
Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика
В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет
Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика
Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире
США
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение