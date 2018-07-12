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Под Рязанью произошла самая массовая в истории России высадка десанта
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Под Рязанью произошла самая массовая в истории России высадка десанта 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
12 июля Николай Любимов посетил второй этап показных тактических учений 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые проходят в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба облправительства.
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