Подводная броня: как переехать реку на Т-80

Учения танкистов по форсированию водных преград проходят в Западном военном округе.

Один из самых сложных приемов вождения бронетехники — форсирование водной преграды по дну — отрабатывают танкисты Западного военного округа. На одном из подмосковных полигонов прошли занятия с экипажами «реактивных» танков Т-80.

Чтобы 50-тонный танк прошел по дну и не заглох на глубине нескольких метров, его тщательно готовят к погружению. Сначала танкисты устанавливают на моторный отсек две трубы, одну — для забора воздуха в двигатель, а другую — для выхлопных газов. После этого танк герметизируют. В мирное время на это уходят сутки, но в боевой ситуации у танкистов есть не более трех часов.

При этом как только танк выныривает из воды, он уже готов к бою.

«Танковое подразделение всегда должно быть готово ее преодолеть. после преодоления водной преграды танк готов к боевому применению», — рассказал «Звезде» участник тренировки командир 12-го танкового полка Юрий Киреев

Танкисты преодолевают водную преграду в специальных изолирующих противогазах. Это компактный аналог акваланга на случай срочной эвакуации при затоплении танка. Такая ситуация маловероятна, но на учениях отрабатывают все сценарии.

На берегу все время дежурит заведенная тяжелая техника, чтобы в случае чего максимально быстро вытянуть танк из-под воды.

Такие тренировки проходят сейчас по всему Западному военному округу. Танкисты учатся преодолевать водные преграды по всей стране одновременно — больше 1000 экипажей бронетехники.