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Бой с невидимкой: танкисты ЮВО провели учения в ростовских степях
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Бой с невидимкой: танкисты ЮВО провели учения в ростовских степях 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи танков Т-72Б3 отработали стрельбу штатными боеприпасами по движущимся и внезапно появляющимся мишеням.
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, провели учения со стрельбой штатными боеприпасами.
По условиям тренировок, экипажи вели стрельбу из пушек и пулеметов по движущимся и внезапно появляющимся мишеням, которые имитировали гранатометчиков, танки и артиллерийские орудия.
Механики-водители оттачивали мастерство управления многотонными боевыми машинами. Они отработали преодоление противотанковых рвов, заграждений и естественных препятствий.
Учения стали завершением первого этапа летней подготовки военнослужащих ЮВО.
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