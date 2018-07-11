Военнослужащие Смоленского гарнизона готовятся справить новоселье 

Очередная партия офицеров получила жилищные сертификаты.
Праздновать новоселье готовятся офицеры Смоленского гарнизона. Очередной группе военнослужащих вручили жилищные сертификаты.
Эта форма решения квартирного вопроса становится все более популярной в нашей армии. Субсидия, то есть единовременная денежная выплата, позволяет военным самим подбирать варианты, от квартиры до коттеджа, при этом сроки заселения сокращаются до пары месяцев.
Сертификат можно потратить и на готовое, и на строящееся жилье.
При этом, если добавить к этой сумме материнский капитал либо кредитные и личные средства, то вариантов приобретения жилья становится еще больше.
Как не раз подчеркивали в Министерстве обороны РФ, обеспечение военнослужащих жильем является приоритетной задачей военного ведомства.