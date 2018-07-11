Ещё
Военнослужащие Смоленского гарнизона готовятся справить новоселье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний

Военнослужащие Смоленского гарнизона готовятся справить новоселье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Очередная партия офицеров получила жилищные сертификаты.
Праздновать новоселье готовятся офицеры Смоленского гарнизона. Очередной группе военнослужащих вручили жилищные сертификаты.
Эта форма решения квартирного вопроса становится все более популярной в нашей армии. Субсидия, то есть единовременная денежная выплата, позволяет военным самим подбирать варианты, от квартиры до коттеджа, при этом сроки заселения сокращаются до пары месяцев.
Сертификат можно потратить и на готовое, и на строящееся жилье.
При этом, если добавить к этой сумме материнский капитал либо кредитные и личные средства, то вариантов приобретения жилья становится еще больше.
Как не раз подчеркивали в Министерстве обороны РФ, обеспечение военнослужащих жильем является приоритетной задачей военного ведомства.
ТК «Звезда»: последние новости
Прожигая сталь: почему армия будущего перейдет на лазеры В ОДКБ согласуют проект центральноазиатской системы ПВО В учебном центре ВВО в Забайкальском крае новобранцы приступили к освоению военной специальности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний82
Греция объяснила высылку российских дипломатов42
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла19
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин90
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму245
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:24
Бледанс выставила Хабенского чудовищем
Шоу-бизнес
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Армия
03:17
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний
Политика
00:40
Греция объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение