ОБСЕ выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенные делегацией Молдавии поправки в резолюцию, которые призывают Россию вывести миротворческие войска из Приднестровья. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу парламента Молдавии.

"Поправки, внесенные в резолюции сессии ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровского региона и о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, были приняты по предложению делегации Молдовы", — гласит сообщение.

Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы. Поправки поддержали также делегации Украины