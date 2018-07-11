Тихоокеанский флот обеспечит работу историко-географической Камчатско-Курильской экспедиции на острове Матуа

Военнослужащие совместно с учеными продолжат исследования, начатые во время проведения поисковых работ в предыдущие годы

Военнослужащие Тихоокеанского флота обеспечат доставку из Петропавловска-Камчатского на остров Матуа участников 22-ой историко-географической Камчатско-Курильской экспедиции и окажут содействие в ее работе.

Корабли и суда ранее уже доставили к месту назначения специальную автомобильную и гусеничную технику, дизельные электростанции и средства связи. Тихоокеанцы подготовили полевой лагерь на острове Матуа, оборудована жилая зона экспедиции: развернута столовая, медицинский пункт и рабочие места.

Военнослужащие совместно с учеными продолжат исследования, начатые во время проведения поисковых работ в предыдущие годы. Также планируется проведение ряда вулканических исследований.

Впервые в экспедиции примет участие епископ Петропавловский и Камчатский Артемий. Исследователи планируют также провести реставрационные работы в часовне острова Матуа.

Доставку экспедиции осуществит судно гидрографической службы ТОФ.