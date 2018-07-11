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Археологи будут искать тульское оружие в Крыму
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Археологи будут искать тульское оружие в Крыму 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Все находки передадут в военно-морской музей «Михайловская батарея» в Севастополе.
Корабль «Святой Александр», который в 1786 году потерпел крушение в Черном море у крымского мыса Тарханкут. Археологи из Тулы отправятся к месту крушения, чтобы найти огнестрельное и холодное оружие тульского производства, находившегося на борту.
Работы будут проводиться в рамках проекта «География тульского металла», который приурочен к 380-летию российской черной металлургии. Первые предприятия этой отрасли основаны в Туле.
Планируется обследование с помощью подводных металлоискателей морского дна всей бухты.
Участниками поисковых работ станут аквалангисты тульского подводного клуба «Нептун» и члены региональной общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований». Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что работы будут завершить 1 сентября.
Все находки передадут в военно-морской музей «Михайловская батарея» в Севастополе.
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