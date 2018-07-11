Три новые подлодки ВМФ России получит в следующем году

Подготовка к испытаниям на предприятиях в Санкт-Петербурге проходит по графику.

Сроки ввода в эксплуатацию серии подводных лодок проектов «Борей», «Ясень» и «Лада» будут соблюдаться. Об этом сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Корабли будут сдаваться в следующем году, но при этом мы проведем дополнительные исследования, касающиеся акустических испытаний и максимального погружения. На субмарины скоро заселится экипаж, который использует ближайший год для отработки боевых навыков», — рассказал глава ОСК.

До конца 2019 года на вооружение Военно-морского флота России поступят три субмарины: «Князь Владимир» — проекта «Борей», «Казань» — проекта «Ясень» и «Санкт-Петербург» проекта «Лада».

В очередных планах предприятий Объединенной строительной корпорации будет передача соединениям ВМФ России подводных лодок «Кронштадт» и «Великие Луки», а также активная работа над концепт-проектом «Хаски».