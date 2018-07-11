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Танк «Армата» до конца года оснастят новой оптической системой
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Танк «Армата» до конца года оснастят новой оптической системой 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж сможет самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели.
Российский перспективный танк «Армата» в текущем году будет оборудован новейшей оптико-электронной системой. Об этом заявил первый заместитель генерального директора холдинга Швабе Сергей Попов.
«Мы разрабатываем перспективные комплексы для бронетанковой техники, в частности для танка «Армата». Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники», — сказал Попов.
Предполагается, что созданная система позволит экипажу машины не только наблюдать за противником и вести прицеливание, но и самостоятельно обнаруживать и распознавать цели.
«Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней. Оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», динамическим бронированием четвертого поколения «Малахит» и инфракрасным прицелом. Впервые представлен в 2015 году. В серийное производство запущен в 2017-м.
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