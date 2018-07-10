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Около 20 буксирных судов будут привлечены для решения задач буксирных и швартовых операций в ходе подготовки Главного Военно-Морского Парада
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Около 20 буксирных судов будут привлечены для решения задач буксирных и швартовых операций в ходе подготовки Главного Военно-Морского Парада 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди них 14 рейдовых буксиров, 3 морских буксира и несколько буксирных катеров, которые уже прибыли в Кронштадт и другие пункты базирования в Финском заливе.
Около 20 буксирных судов различного класса из состава отрядов судов обеспечения Северного и Балтийского флотов будут привлечены для решения задач буксирных и швартовых операций в ходе подготовки и проведения Главного Военно-Морского Парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Среди них 14 рейдовых буксиров, 3 морских буксира и несколько буксирных катеров, которые уже прибыли в Кронштадт и другие пункты базирования в Финском заливе.
Пополнение запасов продовольствия боевых кораблей, катеров и судов обеспечения производится рейдовыми буксирами и рейдовыми катерами Ленинградской Военно-Морской Базы.
Задачу дозаправки кораблей-участников парада топливом и доставки на корабли пресной воды будут решать 4 танкера Балтийского флота. Постановку тяжелого рейдового оборудования произведет самоходным плавучим краном СПК — 50150 отряда судов обеспечения Балтийского флота.
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