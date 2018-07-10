Ещё
Минобороны озвучило план приема в вузы на 2018 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны озвучило план приема в вузы на 2018 год 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Курсантами 35 армейских и флотских училищ и академий в том числе попытаются стать свыше трех тысяч девушек. К примеру, на нынешней неделе абитуриенток встретят в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А. К. Серова.
Напомним, что это образовательное учреждение — единственное в России, где для Вооруженных сил готовят женщин-пилотов ВКС.
Если говорить в целом, то оборонное ведомство планирует в нынешнем году набрать молодых людей для учебы по 230 военным специальностям и 36 специализациям. По прогнозам минобороны, вступительный конкурс в армейские и флотские вузы составит среди юношей более 3,5 человека на одно место, среди девчат — свыше 16.
В ведомстве отметили, что самыми востребованными вузами являются Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала К. К. Рокоссовского.
Последнее располагается в Благовещенске. На поступление туда сейчас претендуют более тысячи абитуриентов: пять человек на одно учебное место. Известно, что в нынешнем году наряду с подготовкой будущих командиров горных и арктических подразделений Вооруженных сил, а также офицеров морской пехоты в Дальневосточном ВОКУ впервые займутся обучением прапорщиков-технарей.
Российская Газета: последние новости
Прилепин объявил об уходе из батальона армии ДНР Военно-транспортную авиацию РФ подняли по тревоге Украина изобрела "новый" гранатомет, скопировав оружие 1963-го года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России152
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение