Минобороны озвучило план приема в вузы на 2018 год

Курсантами 35 армейских и флотских училищ и академий в том числе попытаются стать свыше трех тысяч девушек. К примеру, на нынешней неделе абитуриенток встретят в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А. К. Серова.

Напомним, что это образовательное учреждение — единственное в России , где для Вооруженных сил готовят женщин-пилотов ВКС.

Если говорить в целом, то оборонное ведомство планирует в нынешнем году набрать молодых людей для учебы по 230 военным специальностям и 36 специализациям. По прогнозам минобороны, вступительный конкурс в армейские и флотские вузы составит среди юношей более 3,5 человека на одно место, среди девчат — свыше 16.

В ведомстве отметили, что самыми востребованными вузами являются Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала К. К. Рокоссовского.

Последнее располагается в Благовещенске. На поступление туда сейчас претендуют более тысячи абитуриентов: пять человек на одно учебное место. Известно, что в нынешнем году наряду с подготовкой будущих командиров горных и арктических подразделений Вооруженных сил, а также офицеров морской пехоты в Дальневосточном ВОКУ впервые займутся обучением прапорщиков-технарей.