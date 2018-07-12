В Татарстане заложили вооруженный «Калибром» малый ракетный корабль «Ставрополь»

ТАСС , 12 июля. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Ставрополь», оснащенный компексом «Калибр», заложен в четверг на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе им. АМ. Горького состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 «Ставрополь», — сказали в ведомстве.

"Ставрополь" — 12-й корабль серии МРК проекта 21631, заложенный на предприятии.

Шесть таких кораблей уже находится в составе ВМФ.

Корабли этого проекта вооружены ракетным комплексом «Калибр», предназначенным для поражения морских и береговых целей, комплексом ПВО «Панцирь-М», артиллерийским вооружением.