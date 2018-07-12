В Татарстане заложили вооруженный «Калибром» малый ракетный корабль «Ставрополь» 

ТАСС, 12 июля. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Ставрополь», оснащенный компексом «Калибр», заложен в четверг на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе им. АМ. Горького состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 «Ставрополь», — сказали в ведомстве.
На закладке присутствовал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также властей Республики Татарстан.
"Ставрополь" — 12-й корабль серии МРК проекта 21631, заложенный на предприятии.
Шесть таких кораблей уже находится в составе ВМФ.
Корабли этого проекта вооружены ракетным комплексом «Калибр», предназначенным для поражения морских и береговых целей, комплексом ПВО «Панцирь-М», артиллерийским вооружением.