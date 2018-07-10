В честь Ставрополя назвали новый корабль Каспийского флота

Ракетный корабль «Ставрополь» заложили на верфи Зеленодольска в Татарстане , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ставропольской администрации.

Малый ракетный корабль нового поколения «Ставрополь» будет охранять границы России в Каспийском флоте. Горадминистрация ходатайствовала о присвоении такого имени в память о предшественнике — сторожевом корабле, служившем на Каспии более 20 лет.

Предыдущий «Ставрополь» охранял границы страны с 1989 года, а своё имя получил лишь в июле 1998 года. Относительно недавно его отправили на заслуженный отдых, поскольку он был одним из самых старых кораблей Каспийской флотилии и попал в программу модернизации.