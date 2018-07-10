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В честь Ставрополя назвали новый корабль Каспийского флота
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В честь Ставрополя назвали новый корабль Каспийского флота 

АиФ Ставрополье 11 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ракетный корабль «Ставрополь» заложили на верфи Зеленодольска в Татарстане, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ставропольской администрации.
Малый ракетный корабль нового поколения «Ставрополь» будет охранять границы России в Каспийском флоте. Горадминистрация ходатайствовала о присвоении такого имени в память о предшественнике — сторожевом корабле, служившем на Каспии более 20 лет.
Предыдущий «Ставрополь» охранял границы страны с 1989 года, а своё имя получил лишь в июле 1998 года. Относительно недавно его отправили на заслуженный отдых, поскольку он был одним из самых старых кораблей Каспийской флотилии и попал в программу модернизации.
Как отметил глава города Андрей Джатдоев, «Ставрополь» не только получит имя Града Креста, но и сам город возьмёт шефство над «земляком». Мэр также поблагодарил руководство Зеленодольского завода имени А. М. Горького за сохранение традиции и особый вклад в воспитание патриотизма у детей и молодёжи.
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