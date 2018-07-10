Новейшая подлодка «Дмитров» проведет торпедные стрельбы на Балтике

В маневрах будут задействованы малые противолодочные корабли и подводная лодка проекта 636 «Варшавянка».

Экипаж проведет учебные торпедные стрельбы, противолодочные и противокорабельные учения в морских полигонах Балтийского флота, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов

Огонь будет вестись по надводным кораблям условного противника. Кроме того, экипаж выполнит форсирование минного заграждения и минные постановки.

Также на подлодке пройдут десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки, в том числе по борьбе за живучесть.