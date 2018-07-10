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Патрушев посетил пограничников в Крыму
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Николай Патрушев посетил пограничников в Крыму 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе визита секретарь Совбеза заслушал доклад представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь и обсудил с ними вопросы охраны государственной границы.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Крыму временную стоянку пограничных кораблей и аэродром совместного базирования в Бельбеке.
«Н. Патрушев заслушал доклад представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, обсудил вопросы охраны государственной границы», — сообщили в пресс-службе СБ РФ.
Там сообщили, что Патрушев посетил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Изумруд».
«Корабль комфортный, современный. Позволяет решать боевые задачи», — поделился секретарь Совбеза мнением о корабле.
Кроме того, Николай Патрушев на аэродроме «Бельбек» проинспектировал ход реконструкционных работ, пообщался со строителями и летчиками.
«Патрушеву доложили, что в новом облике аэродром полностью зафункционирует в 2020 году. Он будет принимать как военные самолеты, так и гражданские, в том числе чартерные рейсы», — сообщили в пресс-службе.
В завершении поездки Н. Патрушев посетил музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея»
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