Николай Патрушев посетил пограничников в Крыму

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Крыму временную стоянку пограничных кораблей и аэродром совместного базирования в Бельбеке.

«Н. Патрушев заслушал доклад представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, обсудил вопросы охраны государственной границы», — сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Там сообщили, что Патрушев посетил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Изумруд».

«Корабль комфортный, современный. Позволяет решать боевые задачи», — поделился секретарь Совбеза мнением о корабле.

Кроме того, Николай Патрушев на аэродроме «Бельбек» проинспектировал ход реконструкционных работ, пообщался со строителями и летчиками.

«Патрушеву доложили, что в новом облике аэродром полностью зафункционирует в 2020 году. Он будет принимать как военные самолеты, так и гражданские, в том числе чартерные рейсы», — сообщили в пресс-службе.

В завершении поездки Н. Патрушев посетил музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея»