Летчики ЮВО выполнили е огневые задачи на новейшем учебно-боевом вертолете Ми-28УБ

Главная особенность винтокрылой машины — двойная система управления как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора, что позволяет эффективно обучать пилотов летному мастерству.

Экипажи армейской авиации ЮВО приступили к освоению нового учебно-боевого вертолета Ми-28УБ, поступившего в конце 2017 года в авиационный полк, дислоцированный в Краснодарском крае

Летчики прошли курс переучивания на новую технику в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области и получили допуск к проведению полетов на данном виде авиационной техники.

В ходе выполнения полетного задания экипажи вертолетов отработали комплекс применения средств поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения при выполнении сложных видов маневров и висения.

Ранее экипажи МИ-28УБ совершили контрольные облеты, которые включали в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 метров, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Главная особенность Ми-28УБ — двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность эффективного обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в нештатной ситуации.

Еще одной важной особенностью новой модификации винтокрылой машины является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. БРЛС позволяет решать задачи круглосуточно как в простых, так и в сложных метеоусловиях, и предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.