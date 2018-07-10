В Калининградской области начался полевой выход со специалистами РХБ защиты Балтийского флота

В течение месяца военнослужащие будут совершенствовать профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению условно зараженных участков местности.

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота приступили к полевым занятиям на полигоне Хмелевка в Калининградской области

В течение месяца военнослужащие будут совершенствовать профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению условно зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Во мероприятии задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника.

Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой как в дневное, так и в ночное время.

Кульминацией полевого выхода станет тактическое учение, в ходе которого военнослужащие отработают антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия. Одним из основных элементов учения станут стрельбы из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

В общей сложности в мероприятии принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.