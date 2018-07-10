Политолог: в Донбассе все не так, как хотелось бы украинским полководцам

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты в Донбассе, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВС Украины

"В районе проведения операции объединенных сил прошли масштабные учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным пресс-службы, экипажи танков Т64Б и БМП1 выполняли задачи по стрельбе по условному противнику и отрабатывали новые тактические приемы ведения боя.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что украинская сторона всегда относится к учениям в Донбассе с повышенным вниманием.

"Украинскими СМИ раздувается ура-патриотизм — пишут, мол, украинская армия вот-вот сломит остатки сопротивления и захватит Донбасс. Но на самом деле всем очевидно, что существует серьезная недооценка сил непризнанных республик. Постоянные стычки, которые происходят на линии соприкосновения, показывают, что все не так, как хотелось бы украинским патриотическим полководцам и им сочувствующим. За время конфликта армия ДНР научилась воевать и представляет собой мощную силу, хотя и уступающую по численности украинской армии. Подобные учения, которые происходят вблизи с линией соприкосновения, показывают, что республики не сдаются, они могут ответить. Республики вполне эффективно защищают себя, несмотря на те провокации, обстрелы, те ротации ВСУ, которые происходят вдоль всей линии соприкосновения", — сказал Александр Асафов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!