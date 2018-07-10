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В Татарстане заложат малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М»
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В Татарстане заложат малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» 

Rambler News Service 14 часов назад
Закладка корпуса 12-ого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» состоится на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане 12 июля, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на предприятие.
Корабли данного проекта строятся для ВМФ России с 2010 года. Судна класса «река-море» оснащены артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. В их задачи входит охрана экономической зоны государства.
В настоящее время на заводе строится еще пяти кораблей проекта — «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск».
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