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Морская пехота проводит тренировки ко Дню ВМФ
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Морская пехота Черноморского флота проводит тренировки ко Дню ВМФ 

RT на русском 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Механики-водители боевых машин морской пехоты Черноморского флота проводят тренировки ко Дню Военно-морского флота, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В течение месяца они будут проводить практические занятия по выходу на плав как с натурального берегового макета, имитирующего твиндек десантного корабля, так и непосредственно с больших десантных кораблей, которые будут участвовать в праздновании Дня ВМФ в Севастополе.
Выход из БДК будут производить представители отдельной бригады морской пехоты ЧФ. В тренировках задействовано около 30 единиц боевой техники.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы.
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