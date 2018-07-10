Морская пехота проводит тренировки ко Дню ВМФ

Морская пехота Черноморского флота проводит тренировки ко Дню ВМФ

Механики-водители боевых машин морской пехоты Черноморского флота проводят тренировки ко Дню Военно-морского флота, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В течение месяца они будут проводить практические занятия по выходу на плав как с натурального берегового макета, имитирующего твиндек десантного корабля, так и непосредственно с больших десантных кораблей, которые будут участвовать в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

Выход из БДК будут производить представители отдельной бригады морской пехоты ЧФ. В тренировках задействовано около 30 единиц боевой техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы.