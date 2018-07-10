Патрушев обсудил охрану государственных границ в ходе посещения Крыма 

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в ходе визита в Крым заслушал доклад погрануправления ФСБ РФ, обсудил охрану государственной границы. Также он посетил временную стоянку пограничных кораблей и аэродром совместного базирования в Бельбеке.
"Патрушев заслушал доклад представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, обсудил вопросы охраны государственной границы", — сообщили в пресс-службе СБ РФ.
Там сообщили, что Патрушев посетил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Изумруд».
"Корабль комфортный, современный. Позволяет решать боевые задачи", — поделился он мнением о корабле.
Кроме того, секретарь Совбеза на аэродроме «Бельбек» проинспектировал ход реконструкционных работ, пообщался со строителями и лётчиками.
"Патрушеву доложили, что в новом облике аэродром полностью зафункционирует в 2020 году. Он будет принимать как военные самолёты, так и гражданские, в том числе чартерные рейсы", — сообщили в пресс-службе.
В завершении поездки Патрушев посетил музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея».