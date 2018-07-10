Морские пехотинцы ЧФ отрабатывают выход бронетранспортёров на плав с большого десантного корабля

В акватории севастопольской бухты они выполняют не только погрузку-выгрузку боевых машин и их десантирование на воду, но также перестроение на плаву и ведение огня из крупнокалиберного пулемёта в движении.

В рамках подготовки к Дню Военно-Морского Флота в Севастополе морские пехотинцы отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приступили к практическим тренировкам с выходом на плав с больших десантных кораблей.

Механики-водители боевых машин в течение месяца будут проводить практические тренировки по выходу на плав как с натурного берегового макета, имитирующего твиндек десантного корабля, так и непосредственно, с больших десантных кораблей, которые будут принимать участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе.

В акватории бухты, прилегающей к танкодрому части, в ходе тактико-специальных учений отрабатывается не только погрузка-выгрузка боевых машин и их десантирование на воду, но также перестроение на плаву и ведение огня из крупнокалиберного пулемёта в движении.

Всего в тренировках задействовано до 30 единиц боевой и специальной техники, буксирные и спасательные суда, а также около 150 военнослужащих.