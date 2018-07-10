Фрегат «Адмирал Горшков» будет передан ВМФ в 2018 году

Фрегат будет оснащен управляемыми ракетами.

Военно-морской флот России планирует в третьем квартале текущего года принять фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщил заместитель главнокомандующего флотом вице-адмирал Александр Федотенков.

Ввод судна в эксплуатацию намечен на ноябрь 2018 года.

Строительство фрегата началось еще в 2006 году, на воду судно было спущено в 2010 году. В настоящее время судно проходит заключительную часть испытаний.

Длина фрегата составляет 135 метров, ширина — 16 метров. Максимальная скорость хода составляет 30 морских узлов, передает Newinform.