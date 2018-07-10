Все многоцелевые подлодки Азии и Австралии — в одной инфографике

Эксперты организации Naval Analyses, специализирующейся на вопросах Военно-морского флота, представили самые наглядные демонстрации потенциала флотов разных стран. Одной из последних стал график, на котором можно рассмотреть численный состав фрегатов и эсминцев Евросоюза Ну а самой последней инфографикой на сегодня стала работа, показывающая потенциал подводных флотов Азии и Австралии . Речь идет конкретно о многоцелевых субмаринах. Примечательно, что авторы намеренно не учли подлодки Китая России (о чем сами и сообщили). Дело в том, что численный состав российских и китайских субмарин блог Naval Analyses уже представил ранее. Кроме того, ВМС КНР и ВМФ России заслуживают специального рассмотрения. ©Naval Analyses Единственная по-настоящему крупная субмарина в этой подборке — атомная подводная лодка проекта 971, сданная Россией в лизинг ВМС Индии и получившая обозначение «Чакра». Наибольшим же потенциалом, вероятно, обладают подводные силы Японии