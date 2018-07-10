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В Балтийске состоялась первая репетиция Дня ВМФ
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В Балтийске состоялась первая репетиция Дня ВМФ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирала Александра Щербицкого прошла первая общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ.
В ней приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, а также более 1000 военнослужащих Балтийского флота. В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, согласовано время на выполнение каждого упражнения, внесены различные коррективы в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.
В течение июля пройдут еще 3 общие тренировки военно-морского парада и военно-спортивного праздника кораблей Балтийского флота. 22 и 26 июля будут проведены генеральные репетиции торжественного мероприятия.
В общей сложности, в мероприятиях в Балтийске будет задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота и свыше 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота.
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