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В Петербурге сделают бесплатный проезд по ЗСД на время репетиции ко дню ВМФ
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В Петербурге сделают бесплатный проезд по ЗСД на время репетиции ко дню ВМФ 

Пятый канал 14 часов назад
Фото: Пятый канал
Власти Петербурга обеспечат бесплатный проезд по центральной части Западного скоростного диаметра в дни репетиций парада ко дню ВМФ. Это поможет разгрузить центральную часть города, где хотят развести мосты. По информации телеканала «78», подготовка экипажей и судов пройдет с 17 по 27 июля.
Переправы через Неву будут разводить днем 22, 26 и 29 июля. Кроме того, ночью 17, 18, 20, 21, 23 и 27 июля будут закрыты для автомобилей Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Ожидается, что проход кораблей Балтийского флота займет не больше четырех часов.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Кронштадте бросили якоря больше десятка военных кораблей.
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