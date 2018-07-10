В Петербурге сделают бесплатный проезд по ЗСД на время репетиции ко дню ВМФ

Власти Петербурга обеспечат бесплатный проезд по центральной части Западного скоростного диаметра в дни репетиций парада ко дню ВМФ. Это поможет разгрузить центральную часть города, где хотят развести мосты. По информации телеканала «78», подготовка экипажей и судов пройдет с 17 по 27 июля.

Переправы через Неву будут разводить днем 22, 26 и 29 июля. Кроме того, ночью 17, 18, 20, 21, 23 и 27 июля будут закрыты для автомобилей Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Ожидается, что проход кораблей Балтийского флота займет не больше четырех часов.