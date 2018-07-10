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В ВВО выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом с начала текущего года
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В ВВО выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом с начала текущего года 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятий разведчики и морские пехотинцы совершили десантирование с высоты от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола.
Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом.
В рамках практических занятий по парашютно-десантной подготовке в летнем периоде обучения было выполнено свыше 1,5 тысяч прыжков с парашютом.
В ходе мероприятий разведчики и морские пехотинцы совершили десантирование с высоты от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола.
Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов (Ми-8амтш, Ан-12) на современных парашютных системах Д-10 и Арбалет.
Стоит отметить, что с начала текущего года выполнено порядка 60 процентов прыжков с парашютом.
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