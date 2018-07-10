Украина жалуется, что Россия в Азове досмотрела семь кораблей за сутки 

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские пограничники осмотрели семь кораблей, направлявшихся через Керченский пролив в украинские порты. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
"Вчера в Азовском море представители российской береговой охраны остановили для проверки шесть суден, и еще одно было осмотрено сегодня ночью. Четыре из них направлялись в украинские порты, а три — в обратном направлении. Судна следовали под флагами Панамы, Мальты, Сьерра-Леоне, Молдовы и Украины. После осмотра они все продолжили движение", — пожаловались в ведомстве.
По мнению пограничников, досмотр судов — метод «экономического и политического давления».