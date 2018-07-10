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В Турции испытали собственный боевой лазер
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В Турции испытали собственный боевой лазер 

Российская Газета 1 час назад
Новейшее турецкое лазерное оружие прорезает стальную броню в 500 метров. Об этом сообщили представители Исследовательского института информационной и компьютерной безопасности и Секретариат военной промышленности, который и провел испытания. Исследования прошли в рамках программы ISIN.
Как сообщает издание Daily Sabah, испытания завершились успешно. Боевой лазер мощностью 20 киловатт прожег несколько представленных типов стальной брони толщиной до 22 миллиметров. Эксперты отметили, что ценность данной установки в том, что она может действовать до тех пор, пока получает энергию от источника. Еще одно преимущество — в стоимости. Она значительно ниже выстрелов из других видов артиллерийского оружия.
Издание добавляет, что лазер разработали для устранения угроз, которые связаны как с беспилотниками, так и подводными аппаратами неприятеля в радиусе полукилометра. Лазер можно будет также использовать и при ликвидации взрывных устройств на 200-метровом расстоянии.
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