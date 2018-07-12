Двенадцатый МРК «Буян-М» заложили в Зеленодольске

Алексей Криворучко. В церемонии закладки двенадцатого малого ракетного корабля проекта 21631 «Ставрополь» принял участие замминистра обороны России

Последний в серии малый ракетный корабль «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М» заложили на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького в Татарстане . В церемонии закладки принял участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Уверен, что вы справитесь с работой и она будет выполнена качественно — в этом нет никаких сомнений, все это уже подтвердил ваш предыдущий опыт. Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе Военно-морского флота», — сказал Криворучко.

Он уточнил, что поставка корабля «Ставрополь» Военно-морскому флоту ожидается в 2023 году.

Замминистра также поделился своими впечатлениями от первого посещения завода, отметив чистоту в цехах и грамотную организацию производства.

«Предприятие находится на высоком уровне, мы довольны работой предприятия. Мы точно будем загружать вас работой, поэтому завод точно будет востребован», — отметил он.

По словам Криворучко, предприятие обладает достаточной степенью технологической готовности и загружено заказами до 2021 года включительно.