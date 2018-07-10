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Двенадцатый МРК «Буян-М» заложат 12 июля
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Двенадцатый МРК «Буян-М» заложат 12 июля 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония закладки корпуса малого ракетного корабля пройдет на зеленодольском заводе имени Горького.
Двенадцатый малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» планируется заложить 12 июля на зеленодольском заводе им. Горького в Татарстане. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе завода.
«Двенадцатого июля на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, входящем в состав «Судостроительной корпорации „Ак Барс“, состоится торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого в серии малого ракетного корабля проекта 21631», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в состав Черноморского флота вошел МРК данного проекта «Вышний Волочек».
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного и противодиверсионного вооружения.
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