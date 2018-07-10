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Экологический взвод Северного флота приступил к сезонной очистке от металлолома острова Котельный
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Экологический взвод Северного флота приступил к сезонной очистке от металлолома острова Котельный 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Большая часть экологического мусора — это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, при этом объем изделия уменьшается в 5-10 раз.
27 военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота, входящие в состав экологического взвода флота, прибыли на остров Котельный архипелага Новосибирские острова.
Перелёт был осуществлен самолетом военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО Северного флота. В ближайшее время военнослужащие экологического взвода приступят к очистке территории арктического острова от скопившегося там металлолома и другого мусора.
В течение июня личный состав тактической группы береговых войск Северного флота, проходящий службу на острове Котельный, собрал и перевез к местам сосредоточения металлолома более пяти тонн старой аварийной техники и другого металлического мусора, оставшегося на острове ещё с советских времен.
В 2018 году, согласно заданию, военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 300 тонн металлолома.
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Военнослужащих экологического взвода доставили на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволил начать работы по сбору металлолома.
Большая часть экологического мусора — это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.
За три года работы с июня по сентябрь экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3000 тонн металлолома. Осенью контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены морским транспортом в порты Мурманской и Архангельской областей.
Экологическая очистка арктических территорий, на которых дислоцированы силы Северного флота, продолжается.
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