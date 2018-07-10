Ещё
Более 1000 военнослужащих весеннего призыва пройдут обучение в Межвидовом центре боевого применения войск РЭБ в Тамбове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1000 военнослужащих весеннего призыва пройдут обучение в Межвидовом центре боевого применения войск РЭБ в Тамбове 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Подготовка военнослужащих будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.
Призванные приступили к подготовке по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).
Одной из главных особенностей подготовки на должности младших специалистов станет освоение комплексов РЭБ «Инфауна», «Ртуть-БМ», «Леер-2» и «Леер-3». При этом на комплексы «Свет-ВСГ», «Борисоглебск-2», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4».
Подготовка военнослужащих будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.
В новом периоде обучения значительная часть занятий отведена практическим упражнениям на специализированных тренажерах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами тамбовского Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ.
Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.
ТК «Звезда»: последние новости
В ВТА стартовало учение с участием трех авиаполков «Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета Стартовал новый сезон сбора металлолома на острове Котельный
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд212
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение