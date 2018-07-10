Более 1000 военнослужащих весеннего призыва пройдут обучение в Межвидовом центре боевого применения войск РЭБ в Тамбове

Подготовка военнослужащих будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

Призванные приступили к подготовке по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).

Одной из главных особенностей подготовки на должности младших специалистов станет освоение комплексов РЭБ «Инфауна», «Ртуть-БМ», «Леер-2» и «Леер-3». При этом на комплексы «Свет-ВСГ», «Борисоглебск-2», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4».

Подготовка военнослужащих будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

В новом периоде обучения значительная часть занятий отведена практическим упражнениям на специализированных тренажерах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами тамбовского Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ.

Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.