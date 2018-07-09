В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут участие семь новейших патрульных катеров «Раптор»

Катера проекта 03160 предназначены для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением. Семь новейших патрульных катеров «Раптор» примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге Кронштадте наряду с кораблями крупного и среднего водоизмещения. Все катера построены для Военно-Морского Флота (ВМФ) России на санкт-петербургском предприятии «Пелла» в рамках серии из 14 единиц. При строительстве данных катеров реализованы самые современные технологии отечественного военного кораблестроения.