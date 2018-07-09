Под Оренбургом началось учение с привлечением более 1,5 тыс. артиллеристов

Военнослужащим предстоит отработать в полевых условиях боевое слаживание, вопросы организации связи, взаимодействие с подразделениями разведки и беспилотных летательных аппаратов, а также выполнить огневые задачи.

Оренбургской области началось учение с привлечением более 1,5 тыс. артиллеристов 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье.

Военнослужащие на штатной технике совершили марши на Тоцкий полигон и сегодня разворачивают палаточный лагерь. Им предстоит в течение месяца отработать в полевых условиях боевое слаживание, вопросы организации связи, взаимодействие с подразделениями разведки и беспилотных летательных аппаратов, а также выполнить огневые задачи. Для этого будет задействовано свыше 400 единиц военной техники.

На заключительном этапе мероприятия артиллеристы проведут одиночные и групповые боевые стрельбы из 152-мм гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских орудий «Хоста» и «Нона-СВК». Будут также отработаны задачи по ведению сосредоточенного, беглого и заградительного огня, выполнены противоогневые манёвры со сменой и маскировкой позиций.