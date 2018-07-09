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Команда ЦВО заняла второе место по итогам Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей
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Команда ЦВО заняла второе место по итогам Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс профессионального мастерства артиллеристов предполагал проведение экзаменов по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, а также комплекс контрольных занятий по физической и одиночной огневой подготовке.
Команда командиров Центрального военного округа заняла второе место по итогам Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.
Конкурс профессионального мастерства артиллеристов предполагал проведение экзаменов по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, а также комплекс контрольных занятий по физической и одиночной огневой подготовке — выполнение стрелковых упражнений из автомата, пистолета и ручного противотанкового гранатомета.
Средний балл военнослужащих Центрального военного округа составил 453,7. У победителей соревнований из ЗВО — 462,8 балла.
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