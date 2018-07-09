Команда ЦВО заняла второе место по итогам Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей

Конкурс профессионального мастерства артиллеристов предполагал проведение экзаменов по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, а также комплекс контрольных занятий по физической и одиночной огневой подготовке.

Команда командиров Центрального военного округа заняла второе место по итогам Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

Конкурс профессионального мастерства артиллеристов предполагал проведение экзаменов по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, а также комплекс контрольных занятий по физической и одиночной огневой подготовке — выполнение стрелковых упражнений из автомата, пистолета и ручного противотанкового гранатомета.

Средний балл военнослужащих Центрального военного округа составил 453,7. У победителей соревнований из ЗВО — 462,8 балла.