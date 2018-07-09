Специалисты соединения МТО ВВО в Забайкалье в ходе учения навели понтонную переправу для переброски топливозаправщиков

В ходе выполнения нормативов по оборудованию переправы военнослужащие отражали нападение условных диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся сорвать доставку топлива на позиции войск.

С военнослужащими соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае , проведено тактико-специальное учение по наведению понтонной переправы для переброски топливозаправочной техники.

Подразделения МТО навели переправу через реку Онон (Забайкальский край) протяженностью более 100 метров с применением понтонно-мостового парка.

В ходе выполнения нормативов по оборудованию переправы военнослужащие отражали нападение условных диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся сорвать доставку топлива на позиции войск.

После завершения обустройства переправы была осуществлена переброска автомобильной техники.

Подобные учения проводятся с целью совершенствования навыков военнослужащих при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях обстановки, в том числе при необходимости форсирования водных преград.