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Экипажи бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты Балтийского флота приступили к боевым стрельбам и вождению на плаву
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Экипажи бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты Балтийского флота приступили к боевым стрельбам и вождению на плаву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подготовка военнослужащих проводится поэтапно — от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.
В соединении морской пехоты береговых войск Балтийского флота продолжается подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82А.
В частности, военнослужащие поэтапно проходят курс подготовки, который включает в себя вождение и выполнение стрельб из вооружения бронетранспортеров. В общей сложности в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 50 экипажей БТР-82А.
Подготовка проводится поэтапно — от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.
Военнослужащие совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывают ведение огня из вооружения боевых машин по различным мишеням.
В общей сложности в мероприятии принимают участие свыше 100 военнослужащих, задействовано более 50 военной техники.
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