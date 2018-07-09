Преподаватели противоминного центра ВС РФ в Сирии вернулись в Россию

Как заявил заместитель начальника инженерных войск ВС РФ Константин Смешко , российские и сирийские инженеры в рекордно короткие сроки провели ряд уникальных операций по спасению десятков тысяч мирных жителей в Сирии

Российские и сирийские инженеры в рекордно короткие сроки провели ряд уникальных операций по спасению десятков тысяч мирных жителей в Сирии. Об этом заявил заместитель начальника инженерных войск ВС РФ Константин Смешко на встрече преподавателей Центра разминирования Сирии.

«Международный противоминный центр России во взаимодействии с сирийскими специалистами в рекордно короткие сроки провел уникальные по масштабам и сложности операции по гуманитарному разминированию, которые позволили десяткам тысяч мирных сирийцев безопасно вернуться в свои дома. Спасены многие объекты всемирного исторического наследия, которым угрожало неизбежное уничтожение», –— рассказал Константин Смешко.

Сегодня в Россию вернулись офицеры из числа преподавателей Центра разминирования Сирии –— филиала Международного противоминного центра ВС РФ, который действует в этой арабской стране с 2017 года.

Константин Смешко напомнил, что производство самодельных взрывных устройств в Сирии «было организовано в промышленных масштабах».

Поэтому «повышенное внимание было уделено подготовке национальных сирийских кадров для разминирования». Организовать эту подготовку в кратчайшие сроки, по его словам, «позволили уникальное оборудование российских инженеров и опыт разминирования».

Проведено четырнадцать выпусков, подготовлено более 1200 специалистов инженерных войск Сирии, которые теперь успешно выполняют задачи на освобожденных от боевиков территориях.

«По завершении курсов обучаемым переданы современные средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера. Силами военнослужащих Сирийской армии уже очищено около 2 тысяч гектаров, обнаружено и обезврежено 3850 взрывоопасных предметов», –— резюмировал Константин Смешко.