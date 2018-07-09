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Гости форума «АРМИЯ‐2018» увидят более 90 образцов боевой техники в действии
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Гости форума «АРМИЯ‐2018» увидят более 90 образцов боевой техники в действии 

360tv.ru 2 часа назад
Гостям Международного военно‐технического форума «АРМИЯ‐2018» представят свыше 90 перспективных образцов современной боевой техники. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Гостям продемонстрируют боевые возможности более 90 современных образцов, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии», — уточнили в ведомстве.
В программе динамического показа такие единицы боевой техники, как самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», танк Т-14 «Армата», ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) «Тор-М2 ДТ», бронеавтомобили «Тайфун-К», бронетранспортер «Бумеранг», специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет» и боевая машина пехоты «Курганец».
В мае стало известно, что до 2027 года в распоряжение ВМВ РФ поступят подводные беспилотники «Посейдон». Система включает в себя ряд скоростных торпед с ядерной установкой.
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