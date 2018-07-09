Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»

Писатель Захар Прилепин назвал причины, по которым он принял решение покинуть должность заместителя командира 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В интервью автору проекта War Gonzo журналисту Семену Пегову Прилепин заявил, что уходит с должности замкомбата из-за накопившейся работы в России , которая не позволяют ему полноценно нести служу в рядах вооруженных сил ДНР.

Прилепин опроверг «конспирологические идеи», якобы его уход связан с кампанией против главы ДНР Александра Захарченко . Он подчеркнул, что остается советником Захарченко и намерен быть его доверенным лицом на выборах.

Прилепин также заявил, что по-прежнему является куратором 16-го батальона и может в любой момент вернуться в него в любой должности.

Ранее Захар Прилепин сообщил об уходе с должности замкомбата в своей колонке для издания «Свободная пресса» .»