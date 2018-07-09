Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России» 

Писатель Захар Прилепин назвал причины, по которым он принял решение покинуть должность заместителя командира 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
В интервью автору проекта War Gonzo журналисту Семену Пегову Прилепин заявил, что уходит с должности замкомбата из-за накопившейся работы в России, которая не позволяют ему полноценно нести служу в рядах вооруженных сил ДНР.
Прилепин опроверг «конспирологические идеи», якобы его уход связан с кампанией против главы ДНР Александра Захарченко. Он подчеркнул, что остается советником Захарченко и намерен быть его доверенным лицом на выборах.
Прилепин также заявил, что по-прежнему является куратором 16-го батальона и может в любой момент вернуться в него в любой должности.
Ранее Захар Прилепин сообщил об уходе с должности замкомбата в своей колонке для издания «Свободная пресса».»
«Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — написал Прилепин.