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Для российских войск разработали беспилотный вертолет-разведчик
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Для российских войск разработали беспилотный вертолет-разведчик 

Карельские вести 3 часа назад
Испытания 90-килограммового дрона начнутся в июле
В России в ближайшее время начнутся испытания 90-килограммового летательного аппарата из семейства беспилотных мини-вертолетов «ТБ».
Ранее на военную службу уже направлены беспилотные аппараты ТБ-20 массой 25 кг и 35 кг. Военные используют их в качестве разведчиков, наблюдателей, целеуказателей. Как сообщил электронный журнал «Армейский стандарт», новая более крупная модель дрона будет иметь бензиновый двигатель, сможет брать на борт более тяжелую аппаратуру наблюдения и выполнять длительные полеты.
Вертолетная конструкция дронов позволяет зависнуть над объектом на высоте от 30 метров и выше. При этом обеспечивается точность позиционирования до 1 метра. Оборудование беспилотника позволяет ему выполнять полет в заданную точку даже без сигналов навигационной системы ГЛОНАСС. Как сказал технический директор компании-разработчика Сергей Тыцык, семейство беспилотных мини-вертолетов различной массы и назначения востребовано различными гражданскими ведомствами и силовыми структурами, в том числе Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардией, ФСБ.
Дроны находят все более широкое применение. В российской армии, например, их количество достигло почти 2000 единиц. По данным Минобороны, с начала операции российских ВКС в Сирии беспилотники выполнили более 23 тыс. и налетали в общей сложности более 140 тыс. часов.
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