Для российских войск разработали беспилотный вертолет-разведчик

Испытания 90-килограммового дрона начнутся в июле

России в ближайшее время начнутся испытания 90-килограммового летательного аппарата из семейства беспилотных мини-вертолетов «ТБ».

Ранее на военную службу уже направлены беспилотные аппараты ТБ-20 массой 25 кг и 35 кг. Военные используют их в качестве разведчиков, наблюдателей, целеуказателей. Как сообщил электронный журнал «Армейский стандарт», новая более крупная модель дрона будет иметь бензиновый двигатель, сможет брать на борт более тяжелую аппаратуру наблюдения и выполнять длительные полеты.

МЧС, Вертолетная конструкция дронов позволяет зависнуть над объектом на высоте от 30 метров и выше. При этом обеспечивается точность позиционирования до 1 метра. Оборудование беспилотника позволяет ему выполнять полет в заданную точку даже без сигналов навигационной системы ГЛОНАСС. Как сказал технический директор компании-разработчика Сергей Тыцык, семейство беспилотных мини-вертолетов различной массы и назначения востребовано различными гражданскими ведомствами и силовыми структурами, в том числе Минобороны МВД , Росгвардией, ФСБ