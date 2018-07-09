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В Приморье завершилась реконструкция американского танка Sherman
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В Приморье завершилась реконструкция американского танка Sherman 

Rambler News Service 3 часа назад
Приморские военные завершили работы по восстановлению американского танка времен Великой Отечественной войны M4 Sherman, который ранее был поднят со дна Багрецового моря. Танк отреставрирован и готов к работе, пишет РИА «Восток-Медиа».
Танк пробыл под водой около 70 лет. Работы по реставрации боевой машины заняли несколько месяцев, в процессе некоторые детали были заменены на отечественные аналоги.
12 июля Sherman будет передислоцирован в Хабаровск, где он будет принимать участие в праздничных мероприятиях.
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