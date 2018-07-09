В Приморье завершилась реконструкция американского танка Sherman

Приморские военные завершили работы по восстановлению американского танка времен Великой Отечественной войны M4 Sherman, который ранее был поднят со дна Багрецового моря. Танк отреставрирован и готов к работе, пишет РИА «Восток-Медиа».

Танк пробыл под водой около 70 лет. Работы по реставрации боевой машины заняли несколько месяцев, в процессе некоторые детали были заменены на отечественные аналоги.